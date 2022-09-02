РЗН. инфо публикует фоторепортаж с фестиваля «Подбелка-2022»

Гран-при фестиваля получила группа Gangsters.

В Рязани 26 августа прошел фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2022». На улице Почтовой работали пять сцен, на которых выступали коллективы.

На двух больших сценах — за памятником Ленина и Главпочтамтом — выступали хедлайнеры фестиваля, Esenin Street и «Джин-Тоник».

Гран-при фестиваля получила группа Gangsters.

Организаторы фестиваля: информационное агентство РЗН. инфо, администрация Рязани, Агентство развития туризма Рязанской области. Продюсирование фестиваля: компания «PARTIZAN event & marketing».Генеральные партнеры: ГК «Единство», ГК «Автоимпорт» и «Дентастиль».

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Фото Дмитрия Вороширина