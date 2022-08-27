Гран-при фестиваля «Подбелка-2022» получила группа Gangsters
Мероприятие прошло в Рязани в пятницу, 26 августа, на улице Почтовой и Лыбедском бульваре.
Гран-при «Подбелки-2019» получила группа Gangsters. Победителя девятого фестиваля уличных музыкантов определили рязанцы, которые голосовали на протяжении всего праздника.
Мероприятие прошло в Рязани в пятницу, 26 августа, на улице Почтовой и Лыбедском бульваре.
Напомним, «Подбелка» должна была пройти в рамках празднования Дня города в Рязани, но его отменили из-за ситуации с лесными пожарами.
Организаторы фестиваля: информационное агентство РЗН. инфо, администрация Рязани, Агентство развития туризма Рязанской области.
Продюсирование фестиваля: компания «PARTIZAN event & marketing».Генеральные партнеры: ГК «Единство», ГК «Автоимпорт» и «Дентастиль».
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