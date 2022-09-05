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В центре стоматологии Кузнецова провели операцию по восстановлению зубов во сне

В центре стоматологии Кузнецова провели операцию по технологии «Все зубы за один этап во сне». Основатель центра стоматологии и имплантологии, профессор Александр Кузнецов отметил, что во время хирургического вмешательства пациент был погружен в состояние искусственного сна.

Операция длилась четыре часа, все это время пациент спокойно спал, не чувствуя никаких болей. За это время ему были восстановлены все зубы.

«Лечение во сне — это возможность вновь обрести здоровые зубы за короткое время без боли и стресса», — рассказали в центре.

В операционной работала бригада из шести специалистов: хирург-имплантолог, анестезиолог, ортопед, медицинская сестра-анестезиологи ассистенты стоматолога. Были установлены имплантаты и проведена уникальная хирургическая манипуляция — внутриротовая сварка, результатом которой стало надежное армирование ортопедической конструкции.

«Важно, что все стоматологические конструкции и шаблоны для операции изготавливаются непосредственно в центре стоматологии и имплантологии, обладающим зуботехнической лабораторией, оснащенной медицинским оборудованием последнего поколения.

Операция подобного уровня сложности стала возможна не только благодаря слаженной работе команды врачей. Проявить свое мастерство им позволил операционный блок, оборудованный по самым высоким стандартам стоматологической хирургии. Это сердце центра стоматологии и имплантологии. Он не имеет аналогов в Рязани», — отметили в центре стоматологии.

Реабилитация пациента прошла в кратчайшие сроки. После хирургического вмешательства пациента поместили в послеоперационную палату для комфортного восстановления под наблюдением врача.

В сообщении добавили, что за четыре часа бригада врачей под руководством профессора Кузнецова вернули пациенту красивую улыбку и жевательную функцию.

Подробности на сайте и по телефону +7 (4912) 50-11-11.