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МЧС показало кадры спасательной операции на Камчатке, где погибли шесть туристов
МЧС распространило кадры с вертолета Ми-8, который отправился к вулкану Ключевская Сопка, где погибли шесть человек. Туристы сорвались в пропасть при восхождении, сообщает РЕН ТВ.

МЧС распространило кадры с вертолета Ми-8, который отправился к вулкану Ключевская Сопка, где погибли шесть человек. Туристы сорвались в пропасть при восхождении, сообщает РЕН ТВ.

Остальные члены тургруппы не могут спуститься самостоятельно, у одного из альпинистов перелом ноги. Пострадавшие находятся на высоте около 4 тысяч метров, и их запасы кислорода заканчиваются. На высоту пытаются добраться спасатели.

Спасательный вертолет предпринимает попытки подобраться к группе. Операция сильно осложняется неблагоприятными погодными условиями — сильным ветром и высокой облачностью. Решение о восхождении к месту, где находится группа, спасатели будут принимать исходя из погодной обстановки. Сейчас их задача — подняться на вертолете как можно выше.

В живых остались шестеро — половина тургруппы. Поход участников был официально зарегистрирован в МЧС. Альпинистов сопровождали два гида, один из которых погиб. В составе тургруппы были жители Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области.

Ключевской вулкан — один из самых опасных для восхождения из-за насыпного рельефа и перепада высот.

Фирму, которая организовала это восхождение, проверяют надзорные органы.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.