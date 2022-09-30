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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 1-2 октября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

С 1 октября в рязанском цирке стартует шоу «Счастливый билет» — сказочное представление о принцессе Звездочке и волшебном путешествии из снежной России в солнечную Италию.

В МКЦ 1 октября зрители увидят еще одно сказочное шоу, на этот раз с ярким восточным колоритом — «Аладдин».

В концертном зале рязанской филармонии 1 октября выступит тульский фольклорный ансамбль «Услада».

В клубе Freedom 1 октября состоится концерт группы «Обе-Рек» с программой «The Best».

В клубе Deep 1 октября состоится вечеринка «Супердискотека 90х — 00х», специальным гостем которой станет популярный эстрадный певец Шура.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Фото Владимира Евдокимова