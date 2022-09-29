Военком Якутии опроверг информацию об участии мобилизованных в боях

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг информацию о том, что мобилизованные граждане уже начали участвовать в боевых действиях. Об этом передает РИА Новости .

Авдонин назвал данные «фейками».

По его словам, жители Якутии находятся в воинских частях военного Восточного округа.

«В скором времени после подготовки… они постепенно будут подходить ближе к районам спецоперации… Многие части даже не будут туда заходить, а останутся на территории Российской Федерации в частях подкрепления и резерва», — сказал военком Якутии.

Авдонин добавил, что якутяне, призванные в рамках частичной мобилизации, планово проходят экипировку, одиночную подготовку, вооружение и «прочие мероприятия».

Фото с сайта Минобороны