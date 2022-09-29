В ЛНР определили сроки вхождения в состав России

Луганская народная республика может войти в состав России в течение недели. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал предложение президенту России Владимиру Путину о принятии субъекта в состав страны. Мирошник отметил, что договор почти готов.

Глава представительства добавил, что вхождение ЛНР в состав России должно произойти «в пределах недели».

«Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений», — заявил Пасечник.

По его словам, необходимо соблюсти все параметры, которые требует правовая система РФ.

«Мы прямо на финишной прямой, и мы ее пройдем, однозначно», — выразил уверенность глава ЛНР.