В Ленинградской области взорвали машину видеоблогера Андрея Нифедова

Инцидент произошел в Гатчине вечером во вторник, 27 сентября.

В Гатчине Ленинградской области взорвали машину видеоблогера Андрея Нифедова. Об этом сообщил Telegram-канал « Mash на Мойке ».

Блогер услышал два хлопка и сработавшую сигнализацию во вторник, 27 сентября, примерно в 20:00. Около машины специалисты нашли 30-сантиметровую воронку и бумажный пакет с маркировкой 50-граммовой петарды. Отмечается, что сам Нифедов не пострадал. Его Renault Duster разворотило капот и лобовое стекло.

Возбуждено дело по статье 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества). Специалисты ищут тех, кто мог заложить бомбу: на вид им 17-20 лет, они были в масках и с рюкзаками.

Отмечается, что недавно блогер был свидетелем по делу Юрия Хованского о терроризме.