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Россиянам рассказали о новом формате «прав» с 1 октября

С 1 октября в России водителям разрешат предъявлять электронные водительские права. Об этом сообщил агентству «Прайм» юрист «Европейской Юридической Службы» Дмитрий Безделин.

По его словам, электронные «права» можно получить через приложение «Госуслуги Авто». Они будут представлять индивидуальный QR-код, который инспектор сможет проверить с помощью планшета.

Однако эксперт посоветовал брать с собой пластиковые «права». Он отметил, что проект с QR-кодами — пока эксперимент.

«Специалисты работают над тем, чтобы сервис работал не только онлайн, но и офлайн», — сказал юрист.

Кроме того, разрабатывается электронный формат полиса ОСАГО.