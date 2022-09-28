Россиянам рассказали о новом формате «прав» с 1 октября
С 1 октября в России водителям разрешат предъявлять электронные водительские права. Об этом сообщил агентству «
По его словам, электронные «права» можно получить через приложение «Госуслуги Авто». Они будут представлять индивидуальный QR-код, который инспектор сможет проверить с помощью планшета.
Однако эксперт посоветовал брать с собой пластиковые «права». Он отметил, что проект с QR-кодами — пока эксперимент.
«Специалисты работают над тем, чтобы сервис работал не только онлайн, но и офлайн», — сказал юрист.
Кроме того, разрабатывается электронный формат полиса ОСАГО.