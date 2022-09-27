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В Рыбновском районе МТС установила дополнительное телеком-оборудование
В Рыбном и на пути в есенинские места скорость мобильного интернета выросла на 30%.

МТС улучшила связь в центре Рыбного и в районе выезда в направлении села Константиново. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование с «дальнобойным» диапазоном, чтобы максимально охватить городские кварталы и места проезда транзитных пассажиров.

Рыбное находится в 18 километрах от Рязани и является «въездными воротами» в есенинские места: в городе находится железнодорожная станция и проходит автотрасса, которая ведет на родину поэта Сергея Есенина, в село Константиново.

«Рыбное — это крупный населенный пункт, в нем живет более 20 тысяч человек. Многие ездят на работу в Рязань, с областным центром у Рыбного много логистических, транспортных, социальных и других связей. Учитывая, что в последнее каждый абонент имеет по 2-3 гаджета — смартфон, ноутбук, планшет, а в сети пользователи предпочитают качественное видео текстовому контенту, нагрузка на оборудование ощутимо возросла. Кроме того, через Рыбное всегда фиксировалась осенняя волна заездов в есенинские места, в Константиново. Мы подготовили сеть», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.