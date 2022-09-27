В Рязанской области задержали мужчину и женщину, объявленных в федеральный розыск

Оба были осуждены по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»).

В Рязанской области задержали мужчину и женщину, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

32-летнего мужчину задержали в селе Любовниково Сасовского района, а 59-летнюю женщину - в Сасове. Оба были осуждены по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»), пытались скрыться и были объявлены в федеральный розыск.

Задержанных передали инициаторам розыска.