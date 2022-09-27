У рязанца в квартире нашли кусты конопли и марихуану. Об этом
Полицейские получили информацию, что 36-летний ранее судимый за кражу житель Рязани выращивает коноплю и готовит из нее марихуану. Мужчину задержали, а у него дома провели обыск.
В квартире на улице Советской армии оперативники нашли бокс, в котором находились шесть емкостей с кустами конопли. Бокс был оборудован лампами дневного света, вытяжкой, датчиками климатконтроля и светоотражающими материалами.
Также полицейские нашли в помещении свертки и стеклянные банки с марихуаной общей массой 426 граммов, части конопли общей массой 1 килограмм 838 граммов, а также удобрения и «дневник наблюдений», в котором рязанец записывал процесс выращивания.
Семена высокоурожайных сортов конопли рязанец заказывал в интернете, также он часто ездил в Москву, где общался с людьми, употребляющими марихуану.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере»). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.