В Рязанской области простились с двумя офицерами, погибшими на спецоперации

Соболезнования выразил губернатор региона Павел Малков.

В Рязанской области простились с двумя офицерами, погибшими во время спецоперации. Об этом сообщили « Рязанские ведомости ».

Траурные мероприятия прошли в Рязани в воскресенье, 25 сентября. Прощались с полковником Борисом Тотиковым, начальником ракетных войск и артиллерии в/ч 62825, гвардии капитаном Олегом Лебедевым, начальником автомобильной службы в/ч 74268.

На мероприятиях соблюдались все воинские почести. В них участвовали представители облправительства, мэрии, Рязанского военного гарнизона, епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащих. Соболезнования выразил губернатор региона Павел Малков.