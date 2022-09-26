В Госдуме предложили ужесточить ответственность за ЛГБТ-пропаганду

В настоящее время в России предусмотрена ответственность только за ЛГБТ-пропаганду среди детей. Авторы инициативы считают, что в стране необходимо эту меру распространить на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, безотносительно возраста.

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за ЛГБТ-пропаганду. Об этом в понедельник, 26 сентября, рассказал депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

По его словам, в настоящее время в России предусмотрена ответственность только за ЛГБТ-пропаганду среди детей. Авторы инициативы считают, что в стране необходимо эту меру распространить на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, безотносительно возраста.

Так, депутаты предложили внести изменения в кодекс административных правонарушений, изменив статью «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» на «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений».

Также они предложили ввести административную ответственность за пропаганду педофилии и распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.