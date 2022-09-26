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Рязанцам рассказали, куда заявлять о нарушениях их прав при частичной мобилизации
По словам рязанского омбудсмена по правам человека Натальи Епихиной, бывают случаи, когда сотрудники военкоматов допускают ошибки.

Рязанцам рассказали, куда обратиться, если при частичной мобилизации нарушили их права. Разъяснение в понедельник, 26 сентября, РЗН. инфо дала уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.

По ее словам, бывают случаи, когда сотрудники военкоматов допускают ошибки. В этом случае нужно позвонить по горячей линии по вопросам частичной мобилизации — 122.

Также принимаются обращения по электронной почте ombudsman62@mail.ru и по телефону: +7 4912 -25-36-55.

Ранее рязанский омбудсмен по правам человека Наталья Епихина рассказала, что в Рязанской области нашли нарушения по проведению частичной мобилизации.