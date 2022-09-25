В Рязанской области 26 сентября ожидается дождь и до +13 градусов

В Рязанской области в понедельник, 26 сентября, днем ожидается +8…+13 градусов, ночью температура воздуха составит +3…+8 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.