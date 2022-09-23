Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 24-25 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В клубе Deep 24 сентября выступит Юрий Николаенко со своим проектом NЮ — звезда сериала «Улица» и участник шоу «Песни».

Клуб Freedom 24 сентября посетит Артур Беркут — легенда российской музыки, золотой голос группы «Автограф», экс-участник «Арии».

В концертном зале Рязанской филармонии 25 сентября пройдет концерт «Ох уж, эти сказочки! Ох уж, эти сказочники».

В кафе-клубе «Старый парк» 24 сентября выступит группа Meldis, сочетающая в себе волшебство кельтской арфы и настоящий рокерский драйв. А 25 сентября в «Старом парке» выступит группа «Оргия Праведников» с акустическим концертом.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».