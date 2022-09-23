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Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
3 048
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
10 171
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
11 867
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
17 049
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 24-25 сентября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В клубе Deep 24 сентября выступит Юрий Николаенко со своим проектом  — звезда сериала «Улица» и участник шоу «Песни».

Клуб Freedom 24 сентября посетит Артур Беркут — легенда российской музыки, золотой голос группы «Автограф», экс-участник «Арии».

В концертном зале Рязанской филармонии 25 сентября пройдет концерт «Ох уж, эти сказочки! Ох уж, эти сказочники».

В кафе-клубе «Старый парк» 24 сентября выступит группа Meldis, сочетающая в себе волшебство кельтской арфы и настоящий рокерский драйв. А 25 сентября в «Старом парке» выступит группа «Оргия Праведников» с акустическим концертом.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».