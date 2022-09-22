В Совфеде предложили уменьшить список болезней, при которых дают отсрочку

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила о необходимости пересмотра критериев годности к несению военной службы. Об этом сообщило РИА Новости .

По словам сенатора, из реестра нужно исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе. В частности, она напомнила, что сейчас от призывов и сборов освобождаются люди со сколиозом определенных степеней и плоскостопием.

«Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей», — заявила Ковитиди. Также сенатор отметила, что нужно обновить подходы к подготовке младших офицеров.