Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
16°
Птн, 23
17°
Сбт, 24
12°
ЦБ USD 59.83 -1.04 23/09
ЦБ EUR 58.94 -1.27 23/09
Нал. USD 64.3 / 62.03 22/09 11:32
Нал. EUR 64.7 / 61.24 22/09 11:32
Новости
Публикации
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
2 036
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
9 409
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
11 093
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
16 294
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Совфеде предложили уменьшить список болезней, при которых дают отсрочку

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила о необходимости пересмотра критериев годности к несению военной службы. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам сенатора, из реестра нужно исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе. В частности, она напомнила, что сейчас от призывов и сборов освобождаются люди со сколиозом определенных степеней и плоскостопием.

«Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей», — заявила Ковитиди. Также сенатор отметила, что нужно обновить подходы к подготовке младших офицеров.