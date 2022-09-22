Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
17°
Птн, 23
17°
Сбт, 24
12°
ЦБ USD 59.83 -1.04 23/09
ЦБ EUR 58.94 -1.27 23/09
Нал. USD 64.3 / 68 22/09 18:14
Нал. EUR 64.7 / 67.1 22/09 18:14
Новости
Публикации
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
2 260
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
9 574
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
11 263
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
16 462
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Генштабе рассказали, как будет проходить осенний призыв на военную службу
Разъяснение дал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба В. С. России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Россиянам рассказали, как будет проходить осенний призыв на военную службу. Разъяснение в четверг, 22 сентября, дал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба В. С. России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, осенний призыв не будет связан с проведением специальной военной операции. При этом на военную службу направят 120 тысяч срочников, что меньше по сравнению с набором прошлой осени.

Тем временем все военнослужащие, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания.