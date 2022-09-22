В Генштабе рассказали, как будет проходить осенний призыв на военную службу

Разъяснение дал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба В. С. России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Россиянам рассказали, как будет проходить осенний призыв на военную службу. Разъяснение в четверг, 22 сентября, дал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба В. С. России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, осенний призыв не будет связан с проведением специальной военной операции. При этом на военную службу направят 120 тысяч срочников, что меньше по сравнению с набором прошлой осени.

Тем временем все военнослужащие, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания.