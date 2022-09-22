Минтруд ввел дополнительный способ использования маткапитала

В Минтруде сообщили, что семьи с низкими доходами смогут направлять маткапитал на выплату на ребенка вне зависимости от очередности рождения. Об этом передает РИА Новости .

В ведомстве отметили, что вводится дополнительное направление использования средств. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка.

В данный момент такое право есть только на второго ребенка.