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Минтруд ввел дополнительный способ использования маткапитала

В Минтруде сообщили, что семьи с низкими доходами смогут направлять маткапитал на выплату на ребенка вне зависимости от очередности рождения. Об этом передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что вводится дополнительное направление использования средств. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка.

В данный момент такое право есть только на второго ребенка.