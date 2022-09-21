В Рязани проведут повторную экспертизу Солотчинского моста

Решение утверждено на заседании Арбитражного суда.

В Рязани проведут повторную экспертизу Солотчинского моста. Об этом стало известно в среду, 21 сентября, на заседании Арбитражного суда.

На предыдущих заседаниях ответчик запросил проведение повторной экспертизы моста. В это время истец выступил против, заявив, что в материалах дела есть все имеющиеся доказательства и заключения специалистов.

В этот раз ответчик предъявил к делу дополнения и вновь попросил о проведении ходатайства.

Суд утвердил проведение повторной экспертизы моста.