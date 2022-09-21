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В Белгороде мужчина зарезал сожителя бывшей жены и покончил с собой

В Белгороде житель Калуги зарезал 31-летнего сожителя бывшей жены и покончил с собой. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление СКР.

17 сентября россиянин приехал в Белгород, чтобы навестить бывшую жену и общего ребенка. Мужчина пришел в гости и дождался, пока ее новый сожитель уснет. Он напал на него и не менее 11 раз ударил по телу ножом. От травм мужчина скончался на месте.

Экс-супруг привел в комнату хозяйку дома в комнату и показал тело убитого, а также стал угрожать ей расправой.

Женщина вырвалась и обратилась к правоохранителям. Полиция приехала на место. Выяснилось, что бывший муж женщины покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело.