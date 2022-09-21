В Белгороде мужчина зарезал сожителя бывшей жены и покончил с собой
В Белгороде житель Калуги зарезал 31-летнего сожителя бывшей жены и покончил с собой. Об этом сообщила «
17 сентября россиянин приехал в Белгород, чтобы навестить бывшую жену и общего ребенка. Мужчина пришел в гости и дождался, пока ее новый сожитель уснет. Он напал на него и не менее 11 раз ударил по телу ножом. От травм мужчина скончался на месте.
Экс-супруг привел в комнату хозяйку дома в комнату и показал тело убитого, а также стал угрожать ей расправой.
Женщина вырвалась и обратилась к правоохранителям. Полиция приехала на место. Выяснилось, что бывший муж женщины покончил с собой.
Возбуждено уголовное дело.