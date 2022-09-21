Путин заявил, что Россия больше не допустит ошибок, подрывающих ее суверенитет

Президент Владимир Путин заявил, что любое ослабление суверенитета является угрозой для России. Об этом он сказал на концерте по случаю 1160-летия зарождения российского государственности, передает РИА Новости .

Президент отметил, что за 1160 страна усвоила, что «смертельно опасно» даже на время ослабить свой суверенитет.

«В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», — сказал Путин.

Он заявил, что никто не сможет запретить или отменить российскую культуру.

«И за свое Отечество, за свою Родину, которая у нас одна, за нашу свободу, независимость и суверенитет, за нашу культуру и традиции мы будем бороться, будем их отстаивать и защищать во имя наших предков и наших потомков, ради России, ее великой истории и великого будущего», — заявил глава государства.