Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
16°
Срд, 21
15°
Чтв, 22
17°
ЦБ USD 60.02 -0.15 21/09
ЦБ EUR 60.05 0.01 21/09
Нал. USD 63.22 / 66.29 20/09 17:35
Нал. EUR 63.04 / 66.38 20/09 17:35
Новости
Публикации
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
11 часов назад
608
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
8 339
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
9 997
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
15 213
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Перми в ДТП водителю и пассажиру легковушки оторвало головы
Тела погибших зажало в салоне, их извлекали спасатели, разрезав корпус автомобиля.

В Перми в ДТП водителю и пассажиру легковушки оторвало головы. Об этом пишет портал «Пермь онлайн» со ссылкой на собственный источник.

Авария произошла в ночь с 16 на 17 сентября в микрорайоне Гайва на улице Гайвинской около дома № 58. Водитель Mitsubishi Lancer пытался скрыться от машины ГИБДД, не вписался в поворот и врезался в дерево.

От удара машине снесло крышу, а водителю и пассажиру оторвало головы. Тела погибших зажало в салоне, их извлекали спасатели, разрезав корпус автомобиля.

Также в иномарке нашли пистолет Макарова, кобуру и ключи от наручников.

По информации источника издания, водитель был пьян. Его личность установили по паспорту, личность пассажира неизвестна. У погибшего водителя остались жена и ребенок.