В Перми в ДТП водителю и пассажиру легковушки оторвало головы

Тела погибших зажало в салоне, их извлекали спасатели, разрезав корпус автомобиля.

В Перми в ДТП водителю и пассажиру легковушки оторвало головы. Об этом пишет портал «Пермь онлайн» со ссылкой на собственный источник.

Авария произошла в ночь с 16 на 17 сентября в микрорайоне Гайва на улице Гайвинской около дома № 58. Водитель Mitsubishi Lancer пытался скрыться от машины ГИБДД, не вписался в поворот и врезался в дерево.

От удара машине снесло крышу, а водителю и пассажиру оторвало головы. Тела погибших зажало в салоне, их извлекали спасатели, разрезав корпус автомобиля.

Также в иномарке нашли пистолет Макарова, кобуру и ключи от наручников.

По информации источника издания, водитель был пьян. Его личность установили по паспорту, личность пассажира неизвестна. У погибшего водителя остались жена и ребенок.