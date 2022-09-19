В Comedy Club пошутили про лесные пожары под Рязанью

В выпуске Гарик Харламов сказал: «Что ты как пожары в Рязанской области? Воняешь на всю Москву».

В выпуске Comedy Club прозвучала шутка про лесные пожары под Рязанью. Программа вышла на телеканале ТНТ.

В выпуске Гарик Харламов сказал: «Что ты как пожары в Рязанской области? Воняешь на всю Москву». Реплика прозвучала в ответ на недовольство Демиса Карибидиса песней, которую исполнил Харламов.

Напомним, из-за лесных пожаров в Рязанской области до Москвы дошел запах гари и смог.