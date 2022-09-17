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Рязанские активисты объявили сбор подписей под жалобой в минздрав из-за выбросов
Рязанцы намерены собрать подписи под коллективной жалобой в региональный минздрав об ухудшении состояния здоровья жителей в связи с выбросами. Об этом сообщается в группе «Дышим чистым».

Рязанцы намерены собрать подписи под коллективной жалобой в региональный минздрав об ухудшении состояния здоровья жителей в связи с выбросами. Об этом сообщается в группе «Дышим чистым».

«Сбор подписей под коллективной жалобой на здоровье и просьбой ввести удобный для горожан медицинский алгоритм действий для фиксации жалоб в поликлиниках будет проходить 18 сентября в пространстве „Фабрика“ на улице Соборная, 21, с 14:00 до 16:00 и с 17:30 до 19:00. В этот день там будет проходить экофестиваль», — говорится в сообщении.

Также подписи будут собирать в понедельник, 19 сентября, на Театральной площади около фонтана, с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 19:00.