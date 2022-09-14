В Краснодаре мужчина из-за ревности зарезал соперника на глазах у прохожих

В Краснодаре 13 сентября на глазах у прохожих зарезали мужчину. Об этом пишет 93.ru .

Водитель автомобиля несколько раз ударил ножом мужчину, а затем уехал. Отмечается, что подозреваемый сначала сбил пострадавшего на машине, а затем напал на него с ножом.

Мужчина скончался от полученных травм. Полиция задержала 50-летнего подозреваемого, который пытался скрыться.

В сообщении говорится, что он ударил пострадавшего ножом из-за ревности к жене.

«Он не смотрел на людей вообще, как будто под чем-то или в состоянии аффекта. Потом смыл кровь в луже и уехал», — рассказала очевидец.

Также отмечается, что подозреваемый несколько раз повторил слово «изнасилование». Официальных комментариев о произошедшем пока нет.