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Названа дата пуска отопления в Рязани

Мэр Рязани Елена Сорокина сообщила, когда в Рязани включат отопление. Об этом она написала на странице «ВКонтакте».

Глава горадминистрации отметила, что с начали недели от рязанцев поступали сообщения о том, что стало холодно в помещениях.

«Сигналы рязанцев слышим! С руководителями профильных подразделений приняли решение о начале отопительного сезона в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта с 16 сентября», — сообщила Сорокина.

Она добавила, что в жилой фонд и на другие объекты тепло начнет поступать с понедельника, 19 сентября.