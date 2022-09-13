В сквере на площади Ленина перестали заниматься благоустройством

В сквере побывал корреспондент РЗН.инфо.

Рязанцы обратили внимание на запущенное состояние сквера в центре Рязани на площади Ленина. По их словам, там сломаны скамейки, стоят кривые фонари, в заброшенном состоянии клумбы, а фонтан давно никто не чистил.

Корреспондент РЗН. инфо побывал в сквере и убедился, что благоустройством сквера в центре города перестали заниматься по видимому давно.

Фонтан имеет неухоженный вид: зеленая вода оставила коричневый налет на плитке. Сам фонтан работает. Однако прохожие рассказали корреспонденту, что так бывает не всегда: например, в минувшую субботу, 10 сентября, фонтан был отключен.

Деревянные лавочки в сквере тоже не в лучшем состоянии. Некоторые сломаны, большинство со временем покосились и почти на всех облупилась краска.

Кривые в сквере не только лавочки, но и фонари. Часть из них демонтировали, оставив лишь столбы.

Из хороших моментов — в сквере чисто, на клумбах, пусть и хаотично, высажены розы.

Напомним, что по словам бывшего губернатора Николая Любимова, на втором этапе реконструкции площади Ленина, было запланировано благоустройство скверов у торговых рядов улиц Краснорядской и Кольцова. Работы собирались провести в 2021 году и разрабатывалась проектно-сметная документация.