Рязанский политолог объяснил победу Малкова на выборах губернатора региона

По его словам, было немало предпосылок, что большинство поддержит Малкова.

Выборы губернатора в большинстве регионов носили референдумный характер. Об этом в беседе с РЗН. инфо рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений, председатель клуба политологов Рязанской области Юрий Мостяев.

«Главный вопрос был — поддерживают ли жители основного кандидата или нет», — отметил политолог.

По его словам, было немало предпосылок, что большинство поддержит Малкова.

«Он много ездил в районы Рязанской области. Встречался не только с руководителями муниципальных образований, но и с активными жителями. Говорил без бумажки, заинтересовано, на простом языке. У него, по сравнению с оппонентами, была высокая узнаваемость», — прокомментировал Мостяев.

Специалист заявил, что результаты общественного мнения подтвердили это.

«Кроме того, как действующий врио губернатора Рязанской области, он достойно вышел из достаточно сложной ситуации с лесными пожарами. Он находился постоянно в штабе, ему удалось привлечь серьезные силы для ликвидации этой чрезвычайной ситуации, и как результат — не сгорело ни одного дома», — сказал политолог.