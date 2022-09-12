Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
17°
Втр, 13
13°
Срд, 14
21°
ЦБ USD 60.47 -0.33 10/09
ЦБ EUR 60.86 0.16 10/09
Нал. USD 63.56 / 62.18 12/09 12:19
Нал. EUR 63.55 / 62.97 12/09 12:19
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
3 090
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
4 581
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
10 082
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
9 371
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанский политолог объяснил победу Малкова на выборах губернатора региона
По его словам, было немало предпосылок, что большинство поддержит Малкова.

Выборы губернатора в большинстве регионов носили референдумный характер. Об этом в беседе с РЗН. инфо рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений, председатель клуба политологов Рязанской области Юрий Мостяев.

«Главный вопрос был — поддерживают ли жители основного кандидата или нет», — отметил политолог.

По его словам, было немало предпосылок, что большинство поддержит Малкова.

«Он много ездил в районы Рязанской области. Встречался не только с руководителями муниципальных образований, но и с активными жителями. Говорил без бумажки, заинтересовано, на простом языке. У него, по сравнению с оппонентами, была высокая узнаваемость», — прокомментировал Мостяев.

Специалист заявил, что результаты общественного мнения подтвердили это.

«Кроме того, как действующий врио губернатора Рязанской области, он достойно вышел из достаточно сложной ситуации с лесными пожарами. Он находился постоянно в штабе, ему удалось привлечь серьезные силы для ликвидации этой чрезвычайной ситуации, и как результат — не сгорело ни одного дома», — сказал политолог.