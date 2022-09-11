В Москве школьница покончила с собой после интима с двумя подростками

В столице в ночь на субботу, 11 сентября, возле одной из 12-этажек обнаружили тело 14-летней девочки. Предположительно, девочка свела счеты с жизнью, сообщает «МК».

В столице в ночь на субботу, 11 сентября, возле одной из 12-этажек обнаружили тело 14-летней девочки. Предположительно, девочка свела счеты с жизнью, сообщает «МК».

Как стало известно прибывшим полицейским, погибшей оказалась жительница этого дома. Она жила вдвоем с 33-летней матерью. Женщина рассказала, что перед трагедией дочь вернулась домой после полуночи в нетрезвом состоянии, из-за чего между ними возник скандал. Во время ссоры девочка проговорилась, что была в гостях с двумя своими знакомыми, с которыми у нее был секс. Мать заявила ребенку, что «просто так этого не оставит».

Знакомых девушки задержали в одном из соседних домов. Они были в сильном опьянении. По словам 17-летнего и 16-летнего юношей, они действительно проводили время вместе с девочкой. Сначала они выпивали, потом кто-то предложил заняться сексом, и школьница согласилась. По словам подростков, насилия они не совершали.

Полицейские проверяют правдивость этих показаний. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.