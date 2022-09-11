Ушел из жизни оператор фильма «Приключения Электроника» Александр Полынников

Советский и российский режиссер и кинооператор Александр Полынников скончался в Москве. Он умер в 81 год, сообщила ТАСС в воскресенье, 11 сентября, его жена Анна Назарьева.

Советский и российский режиссер и кинооператор Александр Полынников скончался в Москве. Он умер в 81 год, сообщила ТАСС в воскресенье, 11 сентября, его жена Анна Назарьева.

Полынников скончался 8 сентября. Прощание пройдет в понедельник, 12 сентября, в Хованском крематории на улице Адмирала Корнилова, 42.

По словам женщины, Полынников умер после онкологического заболевания. Оператор лежал в реанимации.

Кинооператор, сценарист, продюсер и режиссер, лауреат Государственной премии СССР 1982 года родился окончил операторский факультет ВГИКа. Работал над картинами «Приключения Электроника», «Д'Артаньян и три мушкетера». В качестве режиссера снял фильмы «Берегите женщин», «Обнаженная в шляпе», сериалы «Возвращение Мухтара», «Кармелита».