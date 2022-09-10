Рязанец проиграл в суде иск о компенсации за разбитую кофеварку от Wildberries

Советский районный суд Рязани 7 сентября рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению жителя к ООО «Вайлдберриз», ООО «ГИПЕР» о компенсации причиненного вреда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Советский районный суд Рязани 7 сентября рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению жителя к ООО «Вайлдберриз», ООО «ГИПЕР» о компенсации причиненного вреда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как указал истец, он купил кофеварку в интернет-магазине Wildberries. Товар доставили в пункт выдачи заказов, где мужчина его забрал. Распаковав посылку, покупатель обнаружил, что у кофеварки треснула крышка. Из-за отказа ответчика обменять товар, покупатель обратился в суд с требованиями о расторжении договора купли-продажи, взыскании стоимости товара, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и судебных расходов.

Так как истец не смог доказать, что недостатки товара возникли до момента его передачи покупателю, суд отказал в удовлетворении иска.

Решение не вступило в законную силу.