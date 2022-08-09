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На территории Рязанского приборного завода заметили пожарные машины
Инцидент произошел во вторник, 9 августа.

Очевидцы рассказали о пожарных машинах, приехавших на территорию рязанского приборного завода. Об этом сообщило издание «КП-Рязань».

Инцидент произошел во вторник, 9 августа.

Всего на территории завода находились три пожарных машины (одна из них — с автолестницей), а также автомобиль скорой помощи.

Как рассказали изданию в региональном управлении МЧС по Рязанской области, причиной вызова стал небольшой пожар. Позже РЗН. инфо стали известны подробности возгорания.

Фото: «КП-Рязань»