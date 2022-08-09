На территории Рязанского приборного завода заметили пожарные машины
Инцидент произошел во вторник, 9 августа.
Очевидцы рассказали о пожарных машинах, приехавших на территорию рязанского приборного завода. Об этом сообщило издание «
Инцидент произошел во вторник, 9 августа.
Всего на территории завода находились три пожарных машины (одна из них — с автолестницей), а также автомобиль скорой помощи.
Как рассказали изданию в региональном управлении МЧС по Рязанской области, причиной вызова стал небольшой пожар. Позже РЗН. инфо стали известны подробности возгорания.
Фото: «КП-Рязань»