На территории Рязанского приборного завода заметили пожарные машины

Инцидент произошел во вторник, 9 августа.

Очевидцы рассказали о пожарных машинах, приехавших на территорию рязанского приборного завода. Об этом сообщило издание « КП-Рязань ».

Инцидент произошел во вторник, 9 августа.

Всего на территории завода находились три пожарных машины (одна из них — с автолестницей), а также автомобиль скорой помощи.

Как рассказали изданию в региональном управлении МЧС по Рязанской области, причиной вызова стал небольшой пожар. Позже РЗН. инфо стали известны подробности возгорания.

Фото: «КП-Рязань»