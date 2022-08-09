С территории Рязанского приборного завода во время пожара эвакуировали 40 человек

Инцидент произошел во вторник, 9 августа.

Во вторник, 9 августа, на Рязанском приборном заводе загорелось помещение столовой. Из здания эвакуировали 40 человек. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС.

В 11:48 на пульт поступила информация о возгорании на предприятии на улице Семинарской.

Пожар случился в столовой предприятия. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Пожар ликвидировали в 12:08. Данных о пострадавших нет.

Возгорание тушили 21 человек личного состава, на выезд приехали пять пожарных машин.

Фото: «КП-Рязань»