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Ипотека от 0,1% на весь срок: банк ВТБ присоединился к новой ипотечной программе
В августе к новой ипотечной программе ГК «Стройпромсервис» присоединился банк ВТБ.

В августе к новой ипотечной программе ГК «Стройпромсервис» присоединился банк ВТБ.

В рамках программы у клиентов появилась возможность приобрести квартиру в ипотеку по ставке от 0,1% на весь срок. Предложение доступно с программами «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми». Минимальный первоначальный взнос при этом составляет 15%, а максимальный срок кредита до 30 лет.

В рамках новой ипотечной программы доступно более 70 вариантов планировок как в строящихся домах, так и в домах финальной готовности. Сниженная ставка доступна рязанцам только до 31 августа.

Подобрать квартиру, узнать более подробно условия программы и оставить заявку на ипотеку можно в офисах и на сайте ГК «Стройпромсервис».

Официальный сайт: stroy-proms.ru

Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000

Телеграм-канал: https://t.me/sps62

Застройщик ООО СЗ «Глобус». Проектная декларация наш.дом.рф. Ставка в размере 0,1% действует на весь срок действия кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15%. Ставка 0,1% обеспечивается за счет субсидирования из средств ООО СЗ «Глобус».

Заемщики — граждане России. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита — до 15 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 01.07.2022 (включительно).

Условия действительны на 09.08.2022 г. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.