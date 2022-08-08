Проект светофора около рязанской школы № 73 обойдется в 9,5 млн рублей

Проект обсудили на заседании рабочей группы по улучшению дорожного хозяйства.

В Рязани появится светофор возле школы № 73. Проект обсудили в понедельник, 1 августа, на заседании рабочей группы по улучшению дорожного хозяйства. Трансляцию выложило сообщество ПУВР на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам проектировщика, гендиректора ООО «ИРТС» Виталия Павлова, на проект светофора возле школы № 73 понадобится 9,5 млн рублей.

«На улице Кальной полностью отсутствует благоустройство территории и подход к светофорным объектам. Данным проектом предусмотрена организация подходов. На сегодняшний день проектная документация уже передана в Управление благоустройства», — рассказал Павлов.

Кроме того, он добавил, что планируется изменение схемы организации дорожного движения с нанесением разметки путем выделения дополнительных левоповоротных полос. Павлов отметил, что это произойдет, за счет исключения парковки автомобилей на расстоянии 50 метров от данного пересечения.

Напомним, что ранее власти пообещали установить светофор возле школы № 73 в 2022 году.