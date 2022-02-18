В Рязани появится светофор возле школы в Кальном
Его планируют установить в текущем году.
В четверг, 17 февраля, на комитете по жилищно-коммунальному хозяйству рассказали об установке двух регулируемых пешеходных переходов в городе.
В текущем году один светофор планируется установить возле школы № 73.В планы также входит модернизация светофора на перекрестке улиц Новой и Касимовского шоссе. На месте хотят оборудовать пешеходный переход, которого в данный момент нет.
На заседании пояснили, что для задуманного нужно решить вопрос с финансированием.