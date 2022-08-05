В Старожилове во время пожара в двухэтажке эвакуировали 30 человек
Пожар произошел в четверг, 4 августа, в доме № 20 на улице Денисова.
В Старожилове во время пожара в двухэтажке эвакуировали 30 человек. Об этом пишет сайт ИД «
Пожар произошел в четверг, 4 августа, в доме № 20 на улице Денисова. Сообщение о задымлении поступило в 19:51.
Выяснилось, что в одной из квартир площадью 24 квадратных метра загорелся диван. Пожарные потушили возгорание.
Из дома эвакуировали 30 человек, в том числе шестерых детей. При пожаре никто не пострадал. Причины и ущерб устанавливаются.