В Старожилове во время пожара в двухэтажке эвакуировали 30 человек

Пожар произошел в четверг, 4 августа, в доме № 20 на улице Денисова.

В Старожилове во время пожара в двухэтажке эвакуировали 30 человек. Об этом пишет сайт ИД « Пресса ».

Пожар произошел в четверг, 4 августа, в доме № 20 на улице Денисова. Сообщение о задымлении поступило в 19:51.

Выяснилось, что в одной из квартир площадью 24 квадратных метра загорелся диван. Пожарные потушили возгорание.

Из дома эвакуировали 30 человек, в том числе шестерых детей. При пожаре никто не пострадал. Причины и ущерб устанавливаются.