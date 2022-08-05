В Минэкономразвитии спрогнозировали рост безработицы осенью

В мае и июне безработица в России составляла 3,9%, к осени она нечнет расти, но ситуация под контролем, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В Минэкономразвитии спрогнозировали рост безработицы осенью. Об этом пишет « Интерфакс ».

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что дела в российской экономике складываются лучше ожиданий, но к осени уровень безработицы начнет расти. Он отметил, что ситуация находится под контролем.

Решетников подчеркнул, что в мае и июне уровень безработицы составлял 3,9%. По его словам, потребительская активность остается невысокой, но восстанавливается, растет число выданных кредитов в физлицам и бизнесу.

Министр рассказал, что «якорем» для экономики в июне оставались сельское хозяйство, добывающая промышленность. Те же отрасли, которые были встроены в мировые экспортно-импортные цепочки, испытывают серьезное давление. Это металлургия, оптовая торговля, грузооборот, строительство.

«Предприятия стараются максимально поддерживать трудовые коллективы, ищут режимы работы, которые позволят занятость сохранить. Плюс достаточно большой объем средств выделен на поддержку предприятий, чтобы поддержать рабочие места», — сказал Решетников.