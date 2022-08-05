В Ленинградской области многодетная мать выкинула в мусорный контейнер труп новорожденного

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ленинградской области многодетная мать выкинула в мусорный контейнер труп новорожденного. Об этом пишет портал Piter.tv .

В четверг, 4 августа, в полицию Гатчины обратилась заведующая гинекологическим отделением. Она сообщила, что 41-летняя местная жительница выкинула в мусорный контейнер новорожденного ребенка.

Сама женщина рассказала, что 1 августа у нее случился выкидыш на седьмом месяце беременности. Тело мертвой девочки она упаковала в полиэтиленовый мешок и выбросила в контейнер, который располагался на ее участке. После этого роженицу в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Труп ребенка направили в морг для установления причины смерти. Уточняется, что женщина воспитывает еще нескольких детей, их семья считается благополучной и не состоит на учете.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.