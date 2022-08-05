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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 6 и 7 августа
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Новый сезон открывает театр кукол. Уже в ближайшие выходные зрители смогут насладиться прекрасными спектаклями. 6 августа зрители увидят спектакль «Мойдодыр» по произведениям Корнея Чуковского, а 7 августа — сказку «Дюймовочка».

На сцене музея-заповедника Сергея Есенина 6 августа состоится выступление ансамбля народной песни «Купель» из города Иваново.

А в развлекательном комплексе «Окская Жемчужина» 6 августа пройдет фестиваль ретро-автомобилей «Машина Времени».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Фото Владимира Евдокимова