Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
29°
Птн, 05
30°
Сбт, 06
29°
ЦБ USD 60.26 0.02 05/08
ЦБ EUR 61.09 -0.03 05/08
Нал. USD 63.55 / 65.35 04/08 17:14
Нал. EUR 66.55 / 71 04/08 17:14
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
5 413
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
6 414
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
11 658
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
15 904
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Минюсте предложили отменить уголовную ответственность за бизнес без регистрации
После внесения изменений нарушители будут нести только административную ответственность.

В Минюсте предложили отменить уголовную ответственность за бизнес без регистрации. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Законопроект предусматривает освобождение бизнесменов от уголовной ответственности за ведение бизнеса без регистрации. В настоящее время статья 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, полгода ареста, а если преступление совершено организованной группой — до пяти лет лишения свободы.

Авторы пояснили, что после внесения изменений нарушители будут нести ответственность в рамках статьи 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения»). Она предусматривает штраф до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции и приостановление деятельности до 90 суток.