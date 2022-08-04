В Минюсте предложили отменить уголовную ответственность за бизнес без регистрации

После внесения изменений нарушители будут нести только административную ответственность.

В Минюсте предложили отменить уголовную ответственность за бизнес без регистрации. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Законопроект предусматривает освобождение бизнесменов от уголовной ответственности за ведение бизнеса без регистрации. В настоящее время статья 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, полгода ареста, а если преступление совершено организованной группой — до пяти лет лишения свободы.

Авторы пояснили, что после внесения изменений нарушители будут нести ответственность в рамках статьи 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения»). Она предусматривает штраф до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции и приостановление деятельности до 90 суток.