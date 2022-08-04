Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
28°
Птн, 05
30°
Сбт, 06
29°
ЦБ USD 60.26 0.02 05/08
ЦБ EUR 61.09 -0.03 05/08
Нал. USD 64.05 / 61.95 04/08 12:44
Нал. EUR 66.55 / 62.92 04/08 12:44
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
5 291
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
6 295
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
11 537
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
15 769
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Управление рязанского троллейбуса оштрафовали за нарушение антимонопольного законодательства
Предприятие наказали за нелегальное сотрудничество с московской фирмой «Вест Лайн».

В Рязани участников сговора на рынке пассажирских перевозок привлекли к ответственности. Об этом сообщило региональное управление ФАС.

Речь идет о предприятии «Управление Рязанского троллейбуса» и ООО «Вест Лайн».

В сентябре 2019 года МУП «УРТ» получило право на перевозку пассажиров по маршруту № 21. Из-за того, что у предприятия не было достаточного машин, оно привлекло к перевозкам стороннюю организацию — ООО «Вест Лайн».

Однако московское общество не заключило договор с администрацией Рязани. Вместо этого ООО «Вест Лайн» и «УРТ» каждый день договаривались об обслуживании каждого маршрута с ценой не более 100 тысяч рублей. В месяц заключались около 120 документов. При этом перевозчиком значилось «Управление Рязанского троллейбуса».

Так, коммерческая организация ООО «Вест Лайн» смогла осуществлять предпринимательскую деятельность в результате сговора с МУП «УРТ». Это происходило с сентября 2019 по февраль 2021 года. После вмешательства прокуратуры и возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства ООО «Вест Лайн» не осуществляет деятельность в Рязани.

В итоге, ООО «Вест Лайн» оштрафовали на 709 тысяч рублей, «УРТ» — на 418 тысяч рублей. Московская фирма оспаривает наказание в Арбитражном суде Рязанской области.

Фото — 2GIS.