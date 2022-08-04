Управление рязанского троллейбуса оштрафовали за нарушение антимонопольного законодательства

Предприятие наказали за нелегальное сотрудничество с московской фирмой «Вест Лайн».

В Рязани участников сговора на рынке пассажирских перевозок привлекли к ответственности. Об этом сообщило региональное управление ФАС.

Речь идет о предприятии «Управление Рязанского троллейбуса» и ООО «Вест Лайн».

В сентябре 2019 года МУП «УРТ» получило право на перевозку пассажиров по маршруту № 21. Из-за того, что у предприятия не было достаточного машин, оно привлекло к перевозкам стороннюю организацию — ООО «Вест Лайн».

Однако московское общество не заключило договор с администрацией Рязани. Вместо этого ООО «Вест Лайн» и «УРТ» каждый день договаривались об обслуживании каждого маршрута с ценой не более 100 тысяч рублей. В месяц заключались около 120 документов. При этом перевозчиком значилось «Управление Рязанского троллейбуса».

Так, коммерческая организация ООО «Вест Лайн» смогла осуществлять предпринимательскую деятельность в результате сговора с МУП «УРТ». Это происходило с сентября 2019 по февраль 2021 года. После вмешательства прокуратуры и возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства ООО «Вест Лайн» не осуществляет деятельность в Рязани.

В итоге, ООО «Вест Лайн» оштрафовали на 709 тысяч рублей, «УРТ» — на 418 тысяч рублей. Московская фирма оспаривает наказание в Арбитражном суде Рязанской области.

Фото — 2GIS.