Рязанец пытался перекинуть письмо через забор посольства США в Москве
Его задержали сотрудники полиции, содержимое письма изучают.
Рязанец пытался перекинуть письмо через забор посольства США в Москве. Об этом
27-летний мужчина приехал в столицу из Спасска-Рязанского. В среду, 3 августа, он пришел к зданию американского посольства и попытался перекинуть через забор некий конверт. Его задержали сотрудники полиции, содержимое письма изучают.
Уточняется, что в соцсетях рязанец называет своим отцом президента США Джо Байдена, а родным городом — Цюрих.