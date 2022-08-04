Рязанец пытался перекинуть письмо через забор посольства США в Москве

Его задержали сотрудники полиции, содержимое письма изучают.

Рязанец пытался перекинуть письмо через забор посольства США в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

27-летний мужчина приехал в столицу из Спасска-Рязанского. В среду, 3 августа, он пришел к зданию американского посольства и попытался перекинуть через забор некий конверт. Его задержали сотрудники полиции, содержимое письма изучают.

Уточняется, что в соцсетях рязанец называет своим отцом президента США Джо Байдена, а родным городом — Цюрих.