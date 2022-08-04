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Бывший советник рязанского губернатора попал под обстрел в Донецке
Инцидент произошел во время подхода к зданию театра, где прощались с гвардии полковником народной милиции ДНР Ольгой Качурой.

Бывший советник рязанского губернатора Андрей Чибис попал под обстрел в Донецке. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мурманск Инсайд».

Инцидент произошел во время подхода к зданию театра, где прощались с гвардии полковником народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Как писал Telegram-канал Mash, обстрел города начался через пять минут после начала церемонии. Погибли пять человек, шестеро ранено.

Чибис возглавлял делегацию Мурманской области. Он не пострадал. Чибис работал советником губернатора Рязанской области Георгия Шпака с 2004 по 2005 годы. С 2019 года он является губернатором Мурманской области.