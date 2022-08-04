«Аварийный балкон и крыша течет». Вдова с двумя детьми рассказала о переезде в «новую» квартиру, выделенную мэрией

Рязанка Анна Елисеева рассказала РЗН. ифно о переезде в «новую» квартиру, которую им выделила мэрия.
Девушка с детьми и матерью по-прежнему живет в доме на улице Свободы, который власти признали подлежащим сносу. Переехать в квартиру на окраине города семья пока не может.
«По суду нам обещали новые батареи в квартире, но четыре месяца была тишина. Недавно поставили старые. И спрашивают согласны мы на такие или нет. Если нет, то будут готовить заявление в суд», — рассказала Анна.
Собеседница добавила, что квартира находится на последнем десятом этаже в панельном доме 90-х годов. Она отметила, что власти обещали «на словах» починить балкон, но по итогу им никто не занимается.
Рязанка добавила, что он находится в аварийном состоянии, так как пол прогнил, а ограждение ей по пояс, поэтому девушка переживает, что дети могут свалиться с балкона.
Также выяснилось, что в доме протекает крыша.
«Дети боятся очень туда переезжать. Каждый раз спрашивают, мама еще денек мы дома? У нас спокойнее и привычнее», — поделилась рязанка.
Анна Елисеева призналась, что в своем доме ей комфортно жить, особенно после проведенного капитального ремонта за собственные средства.
Напомним, мэрия судилась с 28-летней вдовой с двумя маленькими детьми из-за дома, в котором жила семья. В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу. Квартира, которую предложили взамен чиновники— в Недостоеве. Чтобы жить там, рязанке придется бросить работу, а детям — садик и кружки.
Помочь девушке пообещала мэр города Елена Сорокина. Но несмотря на ее слова, мэрия добилась выселения рязанки.