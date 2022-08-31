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Меру пресечения Александру Логунову изберут 31 августа
Подсудимого уже доставили в суд, заседание начнется в 16:40

Меру пресечения Александру Логунову изберут 31 августа. Об этом РЗН. инфо сообщили в Басманном суде.

Подсудимого уже доставили в суд, заседание начнется в 16:40. Следствие требует арестовать Логунова.

Его обвиняют по пункту б части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, с использованием интернета»). Мужчине грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет.

Александра Логунова задержали утром во вторник, 30 августа. Его адвокат сообщил, что мужчину похитили. Позже выяснилось, что Логунов оказывал сопротивление при задержании и пытался сбежать.

Напомним, Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года.