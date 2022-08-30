Полиция установила личности избивших собаку под Рязанью
Полиция установила личности избивших собаку под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В полиции подтвердили, что о произошедшем поступило сообщение. Установлены личности избивших собаку, ими оказались двое местных жителей.
«Один из них доставлялся в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками ОМВД России по Рыбновскому району проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили в УМВД.
Ранее появилась информация, что животное доставили в клинику, собаке собирают средства на лечение.