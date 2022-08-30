Под Рязанью двое молодых людей избили собаку. Об этом сообщили в группе «
Инцидент произошел деревне Перекаль Рыбновского района. По словам очевидцев, двое молодых людей жестоко избили кормящую собаку, которая жила рядом с магазином.
«По словам людей, они прыгали у нее на голове, избивали, душили. У собаки серьезная черепно-мозговая травма и травма глаз», — говорится в сообщении.
Пострадавшее животное отвезли в клинику, оно находится на капельнице.
Отмечается, что по поводу произошедшего написано заявление в полицию. Авторы сообщения заявили, что один из напавших на собаку задержан.
Рязанцев попросили помочь собрать средства на лечение собаки. Желающие это сделать, могут получить информацию в
В полиции подтвердили, что было сообщение о произошедшем, личности избивших установили.