Под Рязанью двое молодых людей избили собаку

Отмечается, что по поводу произошедшего написано заявление в полицию.

Под Рязанью двое молодых людей избили собаку. Об этом сообщили в группе « Бездомные животные Рязани „Лучшие друзья“» «ВКонтакте ».

Инцидент произошел деревне Перекаль Рыбновского района. По словам очевидцев, двое молодых людей жестоко избили кормящую собаку, которая жила рядом с магазином.

«По словам людей, они прыгали у нее на голове, избивали, душили. У собаки серьезная черепно-мозговая травма и травма глаз», — говорится в сообщении.

Пострадавшее животное отвезли в клинику, оно находится на капельнице.

Отмечается, что по поводу произошедшего написано заявление в полицию. Авторы сообщения заявили, что один из напавших на собаку задержан.

Рязанцев попросили помочь собрать средства на лечение собаки. Желающие это сделать, могут получить информацию в посте .

В полиции подтвердили, что было сообщение о произошедшем, личности избивших установили.