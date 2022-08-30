Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
29°
Срд, 31
25°
Чтв, 01
16°
ЦБ USD 60.36 0.27 30/08
ЦБ EUR 59.96 0.08 30/08
Нал. USD 63.55 / 62.13 30/08 11:01
Нал. EUR 63.51 / 62.06 30/08 11:01
Новости
Публикации
В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь...
1 час назад
160
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
26 августа 14:00
2 720
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
24 августа 18:28
5 086
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
8 927
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Под Рязанью двое молодых людей избили собаку
Отмечается, что по поводу произошедшего написано заявление в полицию.

Под Рязанью двое молодых людей избили собаку. Об этом сообщили в группе «Бездомные животные Рязани „Лучшие друзья“» «ВКонтакте».

Инцидент произошел деревне Перекаль Рыбновского района. По словам очевидцев, двое молодых людей жестоко избили кормящую собаку, которая жила рядом с магазином.

«По словам людей, они прыгали у нее на голове, избивали, душили. У собаки серьезная черепно-мозговая травма и травма глаз», — говорится в сообщении.

Пострадавшее животное отвезли в клинику, оно находится на капельнице.

Отмечается, что по поводу произошедшего написано заявление в полицию. Авторы сообщения заявили, что один из напавших на собаку задержан.

Рязанцев попросили помочь собрать средства на лечение собаки. Желающие это сделать, могут получить информацию в посте.

В полиции подтвердили, что было сообщение о произошедшем, личности избивших установили.